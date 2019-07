Vánoční sen 2019 - koncert R. Schwaba

Vánoční sen RADIMA SCHWABA, představitele Fantoma opery, hlavní role české verze světového muzikálu THE PHANTOM OF THE OPERA, který svým magickým projevem ohromuje návštěvníky aktuálních hitů pražské muzikálové scény, Vás zve na jedinečný koncert. Na koncertě zazní vaše oblíbené vánoční písně z Radimova repertoáru - Hallelujah, píseň Rolničky v osobitém podání, Pohádka o Vánocích z alba Grazioso aj. Těšit se můžete také na hity, které původně proslavili velikáni jako, Karel Gott - Bílé Vánoce, Barbara Streissand - I ll be Home For Christmas, Elvis Presley - Can t Help Falling In Love nebo vánoční megahit Už z hor zní zvon, z Radimova prvního alba Amoroso. Přijďte si prožít svůj vánoční sen! Zastavte se ve chvílích předvánočního shonu, pohodlně se usaďte a poslechněte si koncert, který vás naladí na tu správnou sváteční atmosféru. A protože k Vánocům patří také děti, a rádi dáváme šanci novým zpěvákům, můžete se těšit i na vystoupení talentovaných zpěváků (finalistů soutěže SAN REMO JUNIOR). U toho prostě nemůžete chybět, těšíme se na Vás! Radim Schwab exceloval jako král upírů Kelo v Klíči králů Daniela Landy, Mordred v muzikálu Excalibur, Edmond Dantés v muzikálu Monte Cristo, král Šalamoun v historickém muzikálu Sibyla, Umrlec v Kytici divadla Semafor a další. Aktuálně vystupuje jako Fantom opery ve stejnojmenném muzikálu v GOJA Music Hall.