O princezně, která ráčkovala

Divadelní podoba známé televizní pohádky o rozmazlené princezně, zrádném rádci a královně, kterou sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu...