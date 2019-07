Ať žijí strašidla

….vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom strašidelném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete představit! Všichni mu říkají: „Strašidelný zámek“. Povídá se, že na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová Hermínka, které zemřeli oba rodiče a zůstala tak na světě sama. Nikde u lidí kolem sebe nenašla pomocnou ruku, a tak se sama vydá do světa hledat své štěstí. Setkání se strašidly jí přinese do života radost, domov a naději. Netuší, že chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek zbourat a vyhnat jejich obyvatele…