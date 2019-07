Vražda krále Gonzaga

Hřích je hřích, i když nám svědomí namlouvá opak.

V roce 2017 oslavilo pražské Dejvické divadlo pětadvacet let svého trvání nezvyklou, ale strhující premiérou Vraždy krále Gonzaga. Experimentální kus připravil pro populární scénu režisér Jiří Havelka.

První polovina působí jako Dejvické divadlo pro pokročilé. Repertoáru znalí diváci mohou nahlédnout za masku oblíbených herců. To by však na novou premiéru bylo dost málo. Havelka v druhé části secvičil brilantní podívanou, pro kterou byly úvodní promluvy jakýmsi rozehřátím, přípravou a možná i osobní katarzí.