Irská taneční show ,,rytmus v srdci''

Po několikaleté přestávce opět přichází na česká jeviště úspěšný slovenský taneční soubor MERLiN s novým programem RYTMUS V SRDCI. Přináší to nejlepší ze současného moderního irského tance v romantickém renesančním příběhu o boji dobra a zla. Dynamická taneční show nadchne milovníky tance poutavým příběhem, taneční virtuozitou, strhujícím rytmem a působivou výpravou. Příběh, ve kterém něžná láska čelí nástrahám zla, se odehrává v kulise podmanivě krásné irské hudby, vytvořené speciálně pro tuto show.

Strhující taneční virtuozita sólistů a sehraného souboru, rafinovaná práce nohou a rytmus irského stepu, to všechno je plné pozitivní energie, emocí a radosti ze života.

V celém programu je všudypřítomná láska a radost, kterou tanečníci štědře rozdávají divákům. Bohaté kostýmové vybavení a promyšlený světelný design podtrhují atmosféru programu a poskytují divákům dokonalý umělecký zážitek z představení.

Taneční soubor MERLiN má na kontě několik úspěšných tanečních projektů (Mystery Of The Dance, Celtic Energy, Fantasy Of Dance a Love In Flames) které měli v Evropě více než 1000 představení.