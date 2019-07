Vratká prkna

Groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Herecký svět i život zmenšené do divadelního vzorku, lehce ironický, ale i sebeironický pohled zvenku či zevnitř. / Tak trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas nečekaně vratká. A přesto pořád lákavá… / My divadelníci se proto musíme pochválit sami! A to taky občas děláme. Takže i Vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. A až půjdete domů, pochvalte si svoje vlastní životy a buďte rádi! My Vám to přejeme, ale asi bychom měnit nechtěli. Možná. Hrají Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Petr Vršek, Daniel Šváb, Lenka Šebek Loubalová, Roman Mrázik, Barbora Skočdopolová nebo Jiřina Vacková a Martin Bohadlo nebo Miroslav Chloupek.