Laura žije se svým manželem Viktorem, ve šťastném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno postará…, ale poslední dny se začíná chovat divně. V noci chodí po bytě. Čím dál víc mluví sám se sebou. Laura tuší, že se něco děje, ale nedokáže tomu přijít na kloub hned. Viktorovo podivné chování se začne stupňovat. Na několik dní se ztratí, nikdo neví kam. Navíc manželům někdo v bance zruší jejich účet a za podivných okolností vykrade byt. Vyvrcholením podivných událostí je den, kdy na jejich adresu doručí exotické zvíře, které Viktor koupil v městské ZOO. Laura pochopí, že její muž prochází nejen těžkou krizí, ale dokonce přišel i o svoji práci. Jejich společný život potřebuje změnu. Laura vymyslí na první pohled šílený záchranný plán. To už se jim, ale do života začne vměšovat Viktorův puntičkářský starší bratr Artur a jeho tři sestry, ve snaze pomoct. Laura si však není přesně jistá, komu. Musí vzít situaci pevně do svých rukou, aby všechno bylo tak, jako dřív.