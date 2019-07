Kráska a zvíře

Podle staré francouzské pohádky vytvořil básník František Hrubín poetický text, který se stal součástí české klasické dramatické tvorby. Proslulé, téměř hororové téma je dobře známé i ze slavných filmových zpracování.



Zchudlý Kupec utrhne růži v tajemné zahradě, která patří Zvířeti. A Zvíře si to nenechá líbit, dokonce vyhrožuje Kupci smrtí. Kdyby se však jedna z jeho dcer obětovala, zachránila by tatínkovi život. Kupcovy dcery Málinka a Gábinka jsou marnivé a závistivé, na otci jim nezáleží, jediná Kráska ho opravdu miluje, a proto bez váhání odejde do zahrady, kde se potkává se Zvířetem, netvorem s lidským hlasem. Zvíře se do Krásky zamiluje a láska v něm probouzí člověka. Postupně na sebe bere lidskou podobu, zároveň však cítí osamění a blížící se konec. A v Krásce také roste neznámý krásný cit, který sílí…