Ona: "Budu ti připadat naivní, ale někdy si říkám, jak by bylo všechno jednodušší, kdyby si všichni říkali pravdu".

On: "To by byla hrůza. Učiněná noční můra. Kdyby si lidé ze dne na den přestali lhát, nezbyl by na Zemi jedinej pár. Vlastně by to byl konec civilizace".

Konverzační komedie současného nejhranějšího francouzského dramatika o dvou manželských párech, které si dle názvu neříkají pravdu, ale naopak si lžou jak o závod. Jenže lež má krátké nohy. Vždycky.