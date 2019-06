Smolík + Kahovec + Sodoma = TROJKONCERT - Lesní divadlo Řevnice - 2.8.2019 v 19:00

Jakub Smolík slaví letos 60, Karel Kahovec a Viktor Sodoma jsou legendární pěvecké hvězdy 60. let a když se k nim přidá ještě jedinečná formace George & Beatovens, můžete se těšit na nezapomenutelný, více než 3 hodiny trvající, hudební zážitek. Fanoušci se můžou těšit na Jakubovy nejlepší a nejznámější písničky, Karel Kahovec koncertuje s George & Beatovens a převzal repertoár Petra Nováka, takže kromě Popravy blond holky, Paní v černém, Modřínů háj, zazní i Hvězdička blískavá, Povídej a Já budu chodit po špičkách. Viktor Soboma vystoupí s repertoárem The Matadors. Přijďte si s nimi užít nezapomenutelný večer pod letní oblohou. Kapacita Lesního divadla je omezena, proto si raději zajistěte vstupenky v předstihu, navíc do 25.7.2019 za zvýhodněnou cenu.