Žiju v první republice

Jak již název výstavy napovídá je to o životě - o životě Ludmily Zuskové v první republice. Ke své netradiční zálibě se dostala díky své prababičce, která se prostřednictvím svého psaní dívčích románů setkala za první republiky s mnoha zajímavými lidmi. Tehdy se malá Ludmila poprvé seznámila s obdobím první republiky a na konci základní školy si od příbuzné opatřila prvorepublikové šaty na školní vystoupení k výročí založení školy v Lánech. A nutno podotknout, že tehdy se zaselo pomyslné semínko sbírky, která se po letech rozrostla do úctyhodných rozměrů. Nejen, že sbírá oblečení a módní doplňky z období první republiky, ale díky pořádání výstav a módních přehlídek má možnost, i když jen na chvilku, zkusit si život v první republice. Ale předně se obléknout do krásných šatů, dopřát si stylový účes a vše doplnit elegantním kloboučkem. Na pár hodin se stát opravdovou prvorepublikovou dámou v doprovodu elegantních můžu – při přehlídkách ji stylově doprovází i přítel a syn.

Sbírka šatů, kloboučků, kabelek, bot i bižuterie je opravdu obsáhlá a čítá stovky malých i velkých pokladů, které sběratelka neskrývá ve svém šatníku, ale snaží se jejich krásou potěšit i širokou veřejnost na tematických výstavách a módních přehlídkách, kde vystupuje pod názvem Athelier Cakee.



Výstava návštěvníky doslova vtáhne do doby první republiky. K vidění bude hlavně dámská elegantní módní epocha, ale nezapomeneme ani na pány - i ti si zde najdou něco na potěchu oka. Třeba originální dámské spodní prádlo nebo zajímavé předměty, které dnešní muži už běžně nepoužívají.