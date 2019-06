Mladoboleslavský filmový festival

Nenechte si ujít Filmový festival. Vše začne v neděli 16. června dětským karnevalem ve velkém sále kulturního domu od 14 do 17 hodin. Program je připraven ve spolupráci se společností Šikovné děti. Slavnostní zahájení festivalu bude 17. 6. od 10 hodin ve Škoda Muzeu. V tento den proběhne i sázen festivalového stromu, okružní jízda kočárovým spřežením po městě, odpolední beseda s tvůrci filmu Nevěř mi a projekce filmu Mirai, dívka z budoucnosti od 17.00 v Domě kultury.

Od 17. do 19. 6. budou probíhat na různých místech projekce filmů a další akce pro děti. Během festivalu budou na boleslavských základních školách probíhat besedy se známými osobnostmi. Pro dospělé je připravena projekce filmu Teroristka 18 6. od 18 hodin v multikině. Ve středu 19. 6. bude v 21.50 ohňostroj u leteckého muzea. A ve čtvrtek vše završí v 19 hodin koncert slovenské kapely No Name v Domě kultury.