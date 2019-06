Novák Fest - Nový rybník Příbram

I v letošním roce se v areálu Nového rybníka připravuje akce pro celé rodiny – Novák Fest. Chybět nebude adrenalin, umění, věda ani sport. Přesvědčit se o tom budete moci 16. června.

V minulosti jsme měli letní akce na Nováku zaměřené různě – Den sportu, Family Fest. Letošní Novák Fest potěší jistě každého, bez ohledu na vyhraněné zájmy tak, jak slibuje podtitul Hýbeme se, tvoříme a zkoušíme.

V neděli 16. června se nám areál Nového rybníka rozdělí do zón. V čase od 10 do 18 hodin budou připraveny: Adrenalin zóna, Vědecká zóna, Sportovní zóna, Art zóna, Zónu pro nejmenší v letním kině či Skatepark. Pro návštěvníky to znamená, že si budou moci vyzkoušet například simulátor stavu beztíže, v mobilním planetáriu nahlédnout ze Země do vesmíru nebo se zapojit do vědeckých pokusů. Aktivit je připravena skutečně celá řada.

Kromě uvedených zón, kde bude probíhat zajímavý program, se můžete těšit také na bohatou nabídku občerstvení, minigolf, in-line dráhu, mini ZOO, chill out zónu, Festival regionálních minipivovarů a řadu vystoupení na kamenném podiu.