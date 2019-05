Let It Roll warm-up v Mlékojedech w/ A-Cray, MLDj

Oficiální LET IT ROLL WARM-UP v Beach Park Mlékojedy bude bezesporu opět největším mejdanem sezóny a vy si tuto akci rozhodně nenechte ujít! Startujeme už ve 13:00!

Zde v události též proběhne soutěž o vstupy zdarma na tuto akci i na velký letní festival Let It Roll.

MEGALINE-UP:

A-CRAY (Eatbrain, Let It Roll)

MLDJ (MethLab / UK)

DROP SENSEI (Drop Sensei crew / RS)

VAN:HILL (Royal Bass / AT)

DOTRONIX (Sticky Bass Recordings / AT)

BEESU (Let It Roll, X-Massacre)

COCKROACH (MethLab SK, Drumatch)

FURIOUS FREAKS (BNC Expresss, Bass Drop)

HIGROUND (Bass Drop)

HOOW HOE (DBPC)

ISHIMURA (Sand Raiders)

KAHY (Pornbassters)

KROWAK (Jump-up.cz)

L1 (Empire Recs.)

MARATH (Enrage)

MATTY (Nuclear Factory)

BOUNEE (Nuclear Factory)

MKAY (Pornbassters)

OREY (Enrage)

THIEW (Let It Roll)

TONY TERRA (Empire, DBPC)

TOWER (Mindicted)

SOULPARTS (Bass Drop)

VOIDSEC (Mindicted)

SPIRITUAL (MIB)

LOUKER

CALVINIUM

& další

Let It Roll je na hudební scéně od roku 2003 a jeho návštěvnost každoročně roste. Přelomovým se stal rok 2008, kdy se kromě vyprodané halovky v Chiraně uskutečnil i první open air festival. Během několika posledních let Let It Roll vzrostl do mezinárodních rozměrů a hostil nejzvučnější světová jména jako Sub Focus, Noisia, Netsky, Andy C, Feed Me, Black Sun Empire, Flux Pavilion, High Contrast a stovky dalších. Festival ukázal celému světu, že Česká republika je epicentrum D&B scény poté, co se festival přestěhoval na Milovické letiště a překročil hranici 30 tisíc návštěvníků. Tento rok nebude jiný a festival nastavuje laťku opět o něco výše.