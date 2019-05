Vladimír Jan Hnízdo / Kresebné variace

Vladimír Jan Hnízdo (*17. 7. 1914 České Budějovice; † 2. 7. 1978 Praha) je sochař, malíř, kreslíř, typograf, grafik, scénický výtvarník a pedagog.

Tento všestranný a talentový umělec je významně spjat i s Kolínem. Ve městě prožil část svého života a působil zde také několik let jako šéf výpravy Městského divadla. Pro Kolín vytvořil několik výrazných veřejných sochařských realizací (památník Osvobození, pamětní deska MUDr. Františka Dvořáka) i intimnější sochařské náhrobky pro centrální hřbitov.



Již samotný podtitul výstavy Kresebné variace napovídá, která část rozsáhlé autorovy tvorby bude prezentována. Představeny budou zejména výrazné pastely z posledních čtyř let umělcova života (1975–1978). Ty budou doplněny o drobné kresebné variace, které naopak V. J. Hnízdo vytvořil v druhé polovině 40. let 20. století. Zaujmou zejména ucelené soubory abstrahujících prací na škrobovém papíře z roku 1947 a kolekce ženských aktů, které jsou autorovým osobitým pohledem na sochařské bozzetto.

Výstava je pořádána u příležitosti umělcova 105. výročí narození. Všechna prezentovaná díla pochází z pozůstalosti V. J. Hnízda v majetku rodiny.