Den dětí - děti za deset Příbram

Za deset korun se mohou děti 1. června přijít vykoupat, zabruslit si nebo třeba otestovat zbrusu nový Adventure golf na Nováku, jehož slavnostní otevření proběhne právě v tento den v 10 hodin. U příležitosti zahájení letní sezóny mají děti do 15 let 1. června vstup do Aquaparku, venkovního bazénu, na veřejné bruslení i na nový Adventure golf vždy pouze za 10 korun. Tento den bude zároveň prvním dnem provozu venkovního bazénu, svůj provoz zahájí také půjčovna sportovních potřeb v areálu Nového rybníka. Velkou událostí bude potom slavnostní otevření Adventure golfu na Nováku, které odstartuje v 10 hodin.

Vstupné za 10 korun lze uplatnit pouze v provozní době jednotlivých zařízení a pouze dne 1. června 2019. Aquapark lze za tuto cenu navštívit na jednu hodinu v době od 10.00 do 21.00, vstupné 10 korun na venkovní bazén platí po celý den, tedy od 11.00 do 19.00 nebo dle počasí, veřejné bruslení se v tento den koná od 11.30 do 13.00 a Adventure golf bude v provozu od 10.00 do 20.00 hodin, vstupné za 10 korun je platné za 90 minut hry.



Kromě splnění podmínky věku do 15 let, je potřeba dodržet i další pravidla návštěvních řádů jednotlivých středisek. Například do Aquaparku musí mít děti do 12 let doprovod dospělé osoby, na venkovní bazén mohou děti do 10 let také pouze s doprovodem a na veřejné bruslení je vstup povolen pouze v rukavicích. Kompletní návštěvní řády jednotlivých středisek jsou dostupné na webových stránkách szm.pb.cz.