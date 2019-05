Zveme Vás srdečně na koncert folkové legendy Paval Dobeše.

Po skončení koncertu bude do noci hrát : Jack Daniels Country Band.

První z našich venkovních koncertů v r. 2019. Český folkový písničkář u nás zahraje za doprovodu Tomáše Kotrby. Jedinečný slovní humor a brilantní použití jazyka, to je Pavel Dobeš.

Koncert se uskuteční na venkovní scéně v Zooparku. Většina míst je k sezení a kryta proti dešti. Cena vstupného je 290,- Kč v předprodeji, na místě pak 350,- Kč. Děti do 10 let 50,- Kč, 10 -15 let 100,- Kč.

Děti mají v ceně vstup na vzduchové trampolíny zdarma. Pro ty co k nám přijedou karavanem nebo se stanem do minikempu, je nocování v ceně vstupenky.

Vstupenky lze objednat na adrese : lubos.tesar@zelland.cz