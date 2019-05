Noc kostelů v Nymburce

Program Noci kostelů 24. května 2019 18:00-22:00 - Kostel bude otevřen. Máte jedinečnou příležitost si prohlédnout tento kostel. Normálně je nepřístupný. Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů a modliteben. Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti.

O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.