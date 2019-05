Muzejní noc - Galerie Felixe Jeneweina

9. Muzejní noc GFJ 2019

V rámci programu bude připravena Keramická dílna a to 16:30–18:30 hodin. V 18:30–19:30 hodin se Vám představí Jirka Polehňa / lidový loutkář. V 19:30–20:30 hodin na Vás čeká Divadlo já to jsem / Vítězslav Marčík ml. V 20:30–21:30 hodin zahrají Lyndon Town / rhythmic folk v 21:30–22:30 pak Ty syčáci / alternative-world music. V 22:30–23:00 se představí Ožehavá záležitost / fire-show. Behem večera bude připraveno občerstvení a to 17:00–23:00. V 17:00 a 18:00 hodin bude pro zajemce připravena komentovaná prohlídka výstavy Zdeněk Daněk / Obrazy.