Isara a Jitka Šuranská Trio Na scestí

Pořádání koncertů nás baví stejně jako hraní a co se týká hostů, se kterými bychom si chtěli Na scestí zahrát, měli jsme pár nesplněných snů. To, co s takovými muzikanty zažíváme na pódiu i mimo něj, je pro nás vždy velkou školou a vzorem, jak k muzice a k jednání s lidmi přistupovat. Host, na kterého se můžete těšit 30. května, je zpěvačka a houslistka Jitka Šuranská.

Vystupuje s Martinem Krajíčkem (mandolína) a Marianem Friedlem (kontrabas, cimbál, flétny) pod názvem Jitka Šuranská Trio. Vždy, když vydali nové album, následovala nominace na cenu Anděl, nebo ji rovnou získali :D Kdo má rád moravské lidové písničky a netradiční přístup k nim, bude po květnovém Scestí víc než spokojený.