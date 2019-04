Obraz - slovo - prostor / sobotní GASK

MILOŠ MICHÁLEK: VYROTO DO PAMĚTI

10.00/ Vyryto do paměti / výtvarná dílna s Milošem Michálkem

Máte rádi sobotu? Jaký bude/byl váš týden od 20/5 do 25/5 tohoto roku? A jaký pro vás bývá měsíc květen? Ve výtvarné dílně s Milošem Michálkem se budeme inspirovat umělcovou aktuální výstavou v GASK Vyryto do paměti. Výstupem vašeho zamyšlení, rekapitulování a tvorby bude autorský list v grafické technice tisku z výšky.

Místo setkání: Ateliér LC GASK / Čas: 10.00 – 16.00 hodin / Vstupné: 400 Kč / Kapacita: 12 osob / Rezervace: zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390

16.00/ Komentovaná prohlídka s grafikem Milošem Michálkem a kurátorem Richardem Drurym

Místo setkání: Přesahy grafiky předsálí výstavy 2. patro / Vstupné: zdarma k platné vstupence na výstavu / Bez rezervace