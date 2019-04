Českobrodsko během stavovského povstání a české války

Třicetiletá válka byla bezesporu jednou z nejtemnějších kapitol našich dějin. A tyto „velké“ dějiny se pochopitelně odrážely i v životě jednotlivých českých regionů. Český Brod byl jedním ze tří královských měst na území Kouřimského kraje. Před třicetiletou válkou patřil mezi významná česká města – a to nejen jako ekonomické centrum, ale i svou velikostí. Do tohoto stavu zasáhla zcela zničující silou třicetiletá válka. Ze strachu před drancujícími vojsky a z náboženských důvodů se do roku 1626 vystěhovalo z města 85 ze 160 usedlých rodin. Zcela zničující byl pro městskou obec v závěsu hned za emigracemi řady rodin komplexní požár města v sobotu 29. dubna 1628. Asi nejtragičtějším rokem během třicetileté války byl pro Český Brod beze sporu rok 1639, kdy k městu přitáhlo vojsko švédského generála Johanna Banéra, které je vydrancovalo a při svém odchodu úmyslně zapálilo na čtyřech různých místech.

Výstava celou tuto tragickou dobu mapuje, a to jak z pohledu vysokých politických událostí a osobností, tak z pohledu královského města Český Brod a jeho obyvatel. K vidění budou kromě naučných panelů také originální předměty z této doby, namátkou několik vzácných map a originálů grafik, dýmka nalezená v areálu škvoreckého zámku, repliky zbraní, ale především soubor archeologických nálezů ze zimního tábora švédské armády v nedaleké Staré Boleslavi.