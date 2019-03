Mega výstava Moje tělo - Bondy Centrum Mladá Boleslav

Unikátní výuková výstava o lidském těle poprvé k vidění v Mladé Boleslavi! Poznejte s dětmi srdce, mozek, plíce nebo střeva díky interaktivním exponátům v nadživotní velikosti.

Výstava bude probíhat od úterý 26. března do pátku 5. dubna. Ve všední dny začínají v 8:00, o víkendu v 10:00 vždy v celou.

Na sedmi výukových stanovištích se bude možné ponořit do tajů trávicího traktu, přijít na kloub pohybové soustavě nebo si posvítit na mozek.

Prohlídka probíhá formou exkurzí trvajících cca 40 minut.

Výstava je vhodná pro děti od 4 do 11 let (pouze doporučený věk, lze vzít děti mladší i starší).

Prohlídka je komentovaná, na závěr získají malí účastnici a účastnice diplom a mohou si odnést fotografii z tematického fotokoutku.