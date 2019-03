Pivovar Ferdinand letos podpoří hudební festival Tloskov Fest, na kterém vystoupí řada známých hudebníků, mimo jiné Aneta Langerová, Tata Bojs, Horkýže Slíže či Ivan Hlas. Brány festivalového areálu se otevřou lehce po desáté dopolední a akce potrvá do půlnoci. Festival se koná dne 1. června 2019 od 10 hodin v Tloskově a pořádá se u příležitosti 60. narozenin tloskovského Centra sociálních služeb. Pivovar Ferdinand nabídne návštěvníkům vybrané pivní speciály a limonádu Ferdinádu.

Po konci festivalu bude zařízená autobusová doprava do Benešova u Prahy. Veškeré novinky můžete sledovat na facebookové události festivalu.

Přijďte do stanů Pivovaru Ferdinand za čerstvým pivem a vychutnejte si zážitek z kvalitní hudby plnými doušky. Srdečně vás zveme.

Část výtěžku z akce putuje přímo na podporu sociálního centra, které nabízí chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením, denní stacionář i odlehčovací služby. Děti do 8 let mají vstup zdarma, děti od 9 do 15 let a ZTP za 220 Kč. Běžné vstupné je 390 Kč v předprodeji a 450 Kč na místě.