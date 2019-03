Příjemné jarní slunce, dobrá muzika a spousta piva. To je první Kutnohorské pivobraní. Už 18. 5. přivítáme v pivovaru Pekař (Official site), Krausberry, lety mimo, THiS, Ešus a Jiřího Schmitzera. K tomu mraky dobrého jídla a příjemných lidí. V ceně každé vstupenky je i prohlídka pivovaru, kde se dozvíte vše o tom, jak vaříme pravé kutnohorské pivo.

Místo: Měšťanský pivovar v Kutné Hoře, Středočeský kraj

Datum: 18. 5. 2019