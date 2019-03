Dětské a čokoládové prohlídky o víkendech - Zámek Loučeň

Každou sobotu od 14:00 potěšíme vaše malé děti dětskou prohlídkou uzpůsobenou jejich věku. A v neděli od 15:00 zase uděláme radost mlsounům. Opět rozjíždíme naše oblíbené čokoládové prohlídky.

Zimní počasí už se nám nevrátí, proto v březnu bude naše infocentrum otevřené každý den od 10 do 17 hodin. V této době bude otevřen i park a labyrintárium. Zámecké prohlídky ve všedních dnech se konají ve 12 a v 17 hodin, o víkendu od 11 do 16 zpravidla každou hodinu.

Skupiny od osmi osob výše si mohou na všední den domluvit i jiný čas prohlídky, stačí nám zavolat nebo poslat mail. Rádi vám vyjdeme vstříc.

Vracíme do hry dětské a čokoládové prohlídky

V sobotu ve 14 hodin je prohlídka určena zejména malým dětem (od čtyř let výše), protože při dětské prohlídce se na dospěláky nebere ohled a vše se přizpůsobuje věku zúčastněných dětí. V neděli v 15:00 si naši průvodci připraví tácky s degustačními vzorky čokolády a kromě historie zámku vás seznámí i s tím, jak se čokoláda dostala až na zámecký stůl nebo kdo to byli pánové Lindt a Nestlé a co měli s čokoládou společného.

Napůl prohlídka, napůl divadelní představení

Samozřejmostí zůstávají sobotní hrané prohlídky při svíčkách, kdy vás místo jednoho kostýmovaného průvodce provede zámkem hned několik postav ze zámecké minulosti. Na tyto prohlídky je nutné si předem zarezervovat svá místa telefonicky nebo mailem u dam z infocentra. V případě zaplnění této večerní prohlídky zpravidla přidáváme další prohlídku o hodinu později. Na počátku března tedy standardně v 18:00, přidaná pak v 19:00.