Výročí černokosteleckého pivováru

Již to bude osmnáct let, co se začala psát novodobá historie černokosteleckého pivováru! Přijďte si připomenout důležitý mezník v historií českého pivovarnictví. Od 13.00 prohlídky zdarma nově rekonstruovanými technologickými prostory s dalšími zajímavými pivovarskými exponáty. Piva z našeho malého pivováru: světlý ležák Vycpaná vydra, tmavý speciál Černá svině, výroční jantarový speciál MÍLA. Výroční pochoutky, živá hudba atd.