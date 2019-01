S&M Metallica - Scream inc. & Kolínská filharmonie - live

SCREAM INC. – OFFICIAL METALLICA TRIBUTE BAND (KYJEV) & KOLÍNSKÁ FILHARMONIE

Zažijte kus metalové historie - legendární koncert S&M skujpiny Metallica.

V SF to již nedáte, ale máte jedinečnou příležitost zažít tento již kultovní večer v Kolíně. Za doprovodu Kolínské filharmonie odehraje S&M koncert nejlepší tribute band Metallicy na světě, skupina Scream Inc., která jako jediná převzala od Jamese Hetfielda originální notové zápisy z koncertu S&M pro orchestr.

Metal forever, ale S&M koncert v Kolíně pouze jednou

Kyjevská skupina Scream Inc.- Official Tribute band kapely Metallica se v MSD v Kolíně představil v lednu tohoto roku a fanoušci Metallicy nešetřili slovy chvály nad do detailu propracovaným výkonem všech muzikantů.

Teď přijíždí znovu, aby se spojili s hudebníky z Kolínské filharmonie a odehráli tak slavný koncert Metallicy se symfonickým orchestrem v San Francisku slavný S&M.

Scream Inc. odehrály tento koncert v Moskvě s tamním symfonickým orchestrem, před vyprodaným sálem, kde bylo osm tisíc fanoušků.

V Česku jej předvedou v halách v Ostravě a v Brně a právě v kolínském MSD.