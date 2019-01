Imodium Tour 2019 - Vinařice

Skupina Imodium se rozhodla dát si po osmnácti letech svého působení na scéně pauzu na dobu neurčitou. Na jaře se tedy bude konat rozlučkové turné nazvané Jiná místa, jež broumovská čtveřice pojme zcela ojediněle a netradičně. Speciální bude nejen svým akustickým provedením, ale i tím, že se koncerty uskuteční v netradičních prostorách pro omezený počet návštěvníků. „Všechno má svůj čas a my se po více než sedmnácti letech hraní rozhodli, že si užijeme taky ‚jiná místa‘, než jsou jen pódia, šatny, dodávka a zkušebny. Pravda, díky své hudbě jsme navštívili mnoho zajímavých míst, od věznice až po O2 arenu. Všechno jsou to nesmazatelné zážitky a navždy v nás zůstanou. Teď si ale dáme na neurčitou dobu pauzu,“ říká zpěvák a kytarista Thom.

„Hudbu děláme zhruba od čtrnácti let a nutno říct, že nikoli pouze pro zábavu. Byli jsme a budeme tu pro ni, bude-li jejím prostřednictvím co říct. V tuto chvíli jsme však řekli vše, co jsme zatím chtěli. Jsme vám všem nesmírně vděční za přízeň a podporu, které jste nám dávali a které nám, pevně doufáme, zachováte. A jak se zpívá v milované písni od Vypsané fiXy: „Na rozloučenou jim zamávali,“ zamáváme si stylově. Dovolte pozvat vás na speciální akustické turné Jiná místa, jež se uskuteční, jak jinak, na speciálních, jiných místech. Bude to jedna z našich posledních aktivit před plánovanou pauzou,“ dodal Thom.

Kdy a zda se kapela vrátí na koncertní pódia, je zatím nejisté. Ačkoli ji ještě budete moci spatřit na letních festivalech, akustické turné Jiná místa byste si neměli nechat ujít.

01. 3. 2019 Šumperk Městská knihovna TGM

02. 3. 2019 Olomouc Pevnost poznání

09. 3. 2019 Strakonice Rytířský sál

15. 3. 2019 Brno Káznice

16. 3. 2019 Lanškroun Bývalá Mlékárna

22. 3. 2019 Vrchlabí Divadelní klub

25. 3. 2019 Praha Planetárium /speciální projekce/

29. 3. 2019 Hradec Králové Hotel Černigov

30. 3. 2019 Broumov Městské divadlo

05. 4. 2019 Plzeň Moving Station

26. 4. 2019 Chomutov Hřebíkárna

27. 4. 2019 Kladno Hornický skanzen Mayrau