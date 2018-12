Kouzelná školka - Michal k snídani

Michal k snídani O všem na co jen máte chuť! Zábavné a poučné představení zároveň! Michal dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče! Napadá Vás něco zábavného, když se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm, že ne....?, tak mnoho jich "ochutnáte" právě od Michala, co třeba jablíčko v županu, máte to rádi...! tak na tohle jablíčko a jak mu to sluší právě v županu? U Michala tohle jablíčko mluví a opravdu chodí doma v županu!

Ať přijdete najedení nebo ne, odcházíte vždycky hladoví! Michal si užije s dětmi na představení i oslavu svých narozenin! Jak bude vypadat dort a kolik na něm bude svíček, to už bude záležet jen a jen na dětech! Samé unikátní situace a zábava, tak to nezmeškejte! Neméně důležitá je pointa tohoto představení! Michal při aktivním zapojení všech malých diváků v hledišti rozluští velkou záhadu, co se vlastně stane s jídlem, které necháme na talíři nedojedené!

Záhady jsou strašně fajn, vtáhnou do děje, funguje u nich příběh a hlavně Vás můžeme uklidnit, vše dobře dopadne a něco nového se dozvíme o tzv. záhadě posledního nedojedeného sousta na talíři. Nenechte si ujít zážitek s Michalem, představení zábavnou formou působí právě na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při nápadech a vynálezech, které pro děti Michal vymýšlí. Nechte se inspirovat, garantujeme vám kvalitní zábavu pro nejmenší a těšíme se na vás!