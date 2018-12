Kluziště na náměstí - Kladno

Mobilní kluziště je od 19. prosince 2018 do 31. ledna 2019 v provozu na kladenském náměstí Starosty Pavla. A to zdarma pro širokou veřejnost. Otevřeno je každý všední den od 13:00 do 21:00 hodin, pro školy už od 9:00 hodin, o víkendu od 10:00 do 21:00 hodin. Veřejné bruslení připravila kladenská radnice ve spolupráci se Sportovními areály (SAMK) v rámci tradičních Vánoce na Kladně.