Betlémské světlo - Loreta Rumburk

Přijďte si pro Betlémské světlo!

Datum: 1. 12. až 28. 12. 2018

Betlémské světlo budeme letos rozdávat 23. prosince po bohoslužbách v 7:30, 9:00 a 17:45 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže. Také si pro něj můžete přijít na Štědrý den do piaristického chrámu od 13:30 do 15:00 hod., v tomto čase si můžete od skautů zakoupit na zámeckém návrší svařák na zahřátí či si poslechnout skupinu Věneband. Nezapomeňte si s sebou vzít lucerničku na přenesení světla. Světlo budeme dále roznášet do domovů důchodců a lidem, kteří si pro něj nemohou přijít. Pokud byste chtěli, aby vás skauti s Betlémským světlem navštívili, ozvěte se na e-mail kopeckym@skaut.cz nebo na telefon 731 260 733.