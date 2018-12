Vánoční besídka - Multižánrový festival

Multižánrový festival nejen sedlčanských kapel. Ve dvou klubech, na dvou pódiích, se v jeden večer představí na deset umělců. V klubu Pohoda vystoupí táborská zoopunková Peshata, sedlčanská kapela The Beautifuls se svým rock 'n' rollem. Hlavním překvapením večera je účast kapely Campine Avenue. Kapela složená ze studentů pražské konzervatoře, jejíchž zpěvačka vyhrála v letošním ročníku pěvecké soutěže SuperStar.

Tyto kapely pak doplní The Needs a Until Tomorrow. Beseda bar pak bude patřit akustickým kapelám. Vystoupí zde Třetí slunce, The Potejtouz, Chinny Reckon a písničkáři Štěpán Nezdvořák a Václav Fiedler s doprovodem.