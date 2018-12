Krásný ztráty live - Všetice

Třetí ročník hudebního festivalu Michala Prokopa a spřátelených kapel proběhne 9. a 10. srpna 2019 na Statku Všetice na Benešovsku. Na festivalu Krásný ztráty live se v létě sejdou muzikanti všech generací - od zakladatelů české rockové scény přes představitele tradičních i progresivních stylů 70.-90. let až po zástupce současné mladé scény. Vodítkem k výběru kapel není masová popularita, nýbrž excelentní kvalita, na které si Michal Prokop jako iniciátor festivalu a jeho spoludramaturg zakládá i ve vlastní tvorbě.

Na festivalu vystoupí:

Lenka Dusilová, Vlasta Redl & kapela,

Michal Prokop & Framus Five, Never Sol, Vladimír Mišík & Etc..., Vzpomínka na Petra Skoumala

a mnoho dalších.