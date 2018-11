Jízda mikulášským vlakem po historické železnici do Kovohutí

Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha a další partneři opět srdečně zvou všechny hodné i zlobivé děti v doprovodu svých rodičů a prarodičů na netradiční jízdu zvláštního motorového vlaku doprovázeného sv. Mikulášem, andělem a čerty. Jízdy po historické železniční vlečce z Příbrami do Kovohutí a zpět, spojené s mikulášskou nadílkou, se uskuteční v sobotu 1. prosince 2018.

Odjezdy zvláštních vlaků z Příbrami: 09:20, 10:20, 11:20, 13:20, 14:20 a 16:20 hod.

Příjezdy zpět do Příbrami: 10:05, 11:05, 12:05, 14:05, 15:05 a 17:05 hod.

Během jízdy vlaku budou sv. Mikuláš, anděl a čerti rozdávat balíčky přímo v historickém železničním voze s dřevěnými lavicemi. Tento vůz je vytápěný kamny. Vyhlídková jízda je prováděna po železniční vlečce, která byla uvedena do provozu v prosinci roku 1885. Po ukončení jízdy na nádraží v Příbrami možnost fotografování dětí s Mikulášem, čerty a andělem. Ve vlaku možnost zakoupení teplého občerstvení včetně nápojů (svařené víno, čaj, káva, točené pivo z regionálních pivovarů apod.).

V rámci samotné mikulášské nadílky budou dětem předány balíčky se sladkostmi, ovocem, uhlím a malým překvapením.

Součástí programu nebude vstup do Kovohutí ani jejich prohlídka! Nástup do vlaku je možný pouze ve stanici Příbram.

Počet míst ve vlaku je omezen, nutná rezervace!

Podmínkou rezervace je úhrada dobrovolného příspěvku v hodnotě mikulášského balíčku a zpátečního jízdného ve zvláštním vlaku:

– dítě a jedna dospělá osoba = 140,- Kč

– dítě a dvě dospělé osoby (případně dvě děti a jeden dospělí) = 220,- Kč

– zvýhodněná rodinná jízdenka (dvě děti a dva dospělí) = 250,- Kč

Provedení rezervace místa v konkrétním vlaku včetně úhrady dobrovolného příspěvku, je možné od 1. listopadu vždy v pondělí od 10 do 14 hodin, ve středu, čtvrtek a v pátek od 10 do 16 hodin nebo v neděli od 14 do 18 hodin u pana Jandy v osobní pokladně příbramského vlakového nádraží (při vstupu z ulice hned vpravo). V úterý, sobotu a dále ve dnech 7., 14. a 15. 11. 2018 se rezervace neprovádějí.

Případné další informace na tel.: 774 818 458, 725 397 434