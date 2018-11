Mikuláš s ohňostrojem na náměstí Dolní Bousov

Město Dolní Bousov zve na tradiční mikulášskou nadílku na náměstí TGM v Dolním Bousově.

Program:

Vystoupení sboru Stojmír-Bendl

Peklo otevře Lucifer se svojí družinou

Dárky rozdá Mikuláš s andělem

Jako host večera vystoupí dívčí trio Inflagranti a Noid Bárta.



V přízemí městské knihovny můžete navštívit prodejní výstavu adventních vazeb žáků Zahradnické školy Kopidlno a dalších drobných rukodělných výrobků.

Ve škole bude přístupná výstava dětských prací žáků ZŠ a MŠ.

Na závěr sobotního programu bude tradiční ohňostroj doprovázený hudbou.

Po celé odpoledne budou k dispozici stánky s občerstvením a tradičními českými výrobky. Od návštěvníků nadílky starších patnácti let se bude vybírat vstupné 70 Kč. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě bylo potěšeno dárkem od Mikuláše, předejte ho opatřený visačkou se jménem do cukrárny pana Borovičky na náměstí nejpozději v sobotu 1. prosince do 12 hodin.