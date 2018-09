Konec starých časů: 100 let vzniku ČSR

V roce 2018 si celý svět připomíná výročí sto let od konce 1. světové války - do té doby jednoznačně nejkrvavější události lidských dějin, která přinesla zcela nový způsob boje i moderní nástroje masového zabíjení jako granáty, bojové plyny, tanky či plamenomety. Zároveň tento konflikt zcela odstranil „starý svět“, typický pro dlouhé 19. století se svým volně plynoucím časem, tradičními hodnotami a notnou nostalgií, kterou dnes obdivujeme na zašlých fotografiích. Válka odstartovala na starém kontinentě zásadní společenské změny, pro Čechy pak novou kapitolu jejich státnosti v novém republikánském Československu, které ve výsledku vydrželo pouhých dvacet let.

Výstava představuje především soudobé autentické předměty jak ze života přímo na bojišti (zbraně, vojenské odznaky, plynové masky, části uniforem, dopisy a pohlednice, i předměty pro ukrácení dlouhé chvíle v zákopech), tak i prezentující těžký život obyčejných českých rodin doma (fotografie, potravinové lístky, vyhlášky, kasička na pomoc potřebným). Značná část expozice je pochopitelně věnovaná i tematice Československých legií a boji za samostatný český a později československý stát. Vše jmenované umožní návštěvníkům získat po shlédnutí výstavy ucelený obraz této krátké, ale zcela zásadní kapitoly života našich předků – právě před sto lety.