Dětský den v Lešanech

Již posedmé se uskuteční Dětský den ve Vojenském technickém muzeu Lešany. Tentokrát se koná v sobotu 29. září a pro děti je připraven bohatý soutěžní program, včetně ukázek moderní vojenské techniky. Vstup je pro všechny zdarma.

Lešanský areál otevře své brány o Dětském dni v sobotu okolo desáté a účastníci Dne budou moci začít plnit úkoly na celkem devíti stanovištích, kde budou připraveny nejrůznější soutěže sportovního a vědomostního charakteru či s vojenskou tematikou. Z jednotlivých stanovišť můžeme již nyní jmenovat například lezeckou dráhu, rozebírání a složení samopalu, hod granátem na cíl, překonávání zamořeného území či střelbu na cvičné dětské střelnici.

Pořadí jednotlivých soutěží není předem dané, účastníci mohou přecházet od jednoho stanoviště k druhému podle toho, jak bude kde volno. Za provedené úkoly budou přidělovány body a za ně pak účastník obdrží tzv. lešanské kačky. S nimi je možné zakoupit hodnotné ceny Dětského dne, ale také jízdu vojenskými vozidly v lešanské aréně. Jezdit se bude historickou vojenskou technikou – obrněnými transportéry OT-810, OT-62 a OT-64, dále bojovým vozidlem pěchoty a také americkým terénním vozem Humvee.

Vedle soutěží je pro návštěvníky připraven i další program – jedná se o dynamické i statické ukázky moderní vojenské techniky, o výcvik služebních psů atd. Pokud to počasí dovolí, jsou naplánovány i přelety vojenské letecké techniky.

Dětského dne se mohou účastnit všechny děti od předškolního věku až do 17 let, soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií: předškoláci, školáci prvního stupně, školáci druhého stupně a kategorie do 17 let.

Konec soutěží bude okolo 14.30, teprve poté budou následovat jízdy vojenskou technikou pro ty, kteří získají potřebný počet bodů.

Přesný program Dětského dne uvidí návštěvníci v den konání akce hned za vstupní branou do areálu. Pozor: za branou areálu je také potřeba vyzvednout si soutěžní lístky a vyplnit je. Doporučujeme vzít si s sebou také tužku pro vyplňování vědomostní soutěže.

Doporučujeme také přizpůsobit oblečení návštěvníků a jejich dětí aktuálnímu počasí i sportovnímu charakteru některých soutěžních disciplin.