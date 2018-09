Kůň - Výstaviště Lysá nad Labem

V pátek 21. září 2018 se otevřou brány výstaviště v Lysé nad Labem a budou otevřeny až do neděle 23. září 2018 pro všechny milovníky koní. Výstava je otevřená pátek a sobota od 9 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 17 hodin.

Letošní ročník je mimořádnou příležitostí vidět na vlastní oči vystoupení jedné z nejlepších škol španělské jízdy - pozvání na výstavu přijala portugalská jezdecká škola ESCOLA PORTUQUESA DE ARTE EQUESTRE. Jejich vystoupení uvidíte v rámci večerní galashow, nicméně upoutávky a jejich koně v boxech uvidíte i v rámci denní výstavy.

Pilířem celé výstavy budou především české státní podniky, jako je například Zemský hřebčinec v Písku i Tlumačově a Národní hřebčín Kladruby nad Labem.