Den železnice - Příbram

Nenechte si ujít Den železnice. Připraveny opět budou jízdy zvláštních parních vlaků do Březnice, Zdic, vyhlídkové jízdy po historické železniční vlečce do Kovohutí, jízdy Podbrdského minibusu a další bohatý doprovodný program. Nově se budou moci zájemci o železniční historii svézt i zvláštním motorovým retro vlakem do Jinec, případně mohou na příbramském vlakovém nádraží zhlédnout i unikátní putovní výstavu turistických známek, umístěnou v historickém železničním voze.

Návštěvníci Příbramské svatohorské šalmaje pak mohou zdarma využít zvláštní návratový vlak Jan Muzika s odjezdem z Příbrami v 19:10 h (vlak zastaví v Bratkovicích, Jincích, Lochovicích a Zdicích).

Více informací o programu akce a jízdních řádech na: www.rpdraha.cz