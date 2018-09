Slámohraní - Kutná Hora

Víkend plný her a slámy pro celou rodinu se uskuteční v Kutné Hoře-Sedlci ve dnech 15. – 16. září. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na obří hrad, bludiště a cyklodráhu, vše vystavěné z balíků slámy. Ale nejen to. V areálu bude znít živá country hudba, děti si budou moci vybrat z tvořivých dílniček, ve kterých se bude vyrábět ze slámy, a připravena pro ně bude také spousta her. Samozřejmostí je bloudění ve slámovém bludišti, jízda na kolech v cyklodráze ze slámy a prolézání slámovým hradem. Bude se házet slamákem i střílet z luku, tančit kankán, k dispozici bude slámová pošta i fotokoutek, občerstvení a mnoho dalších atrakcí. V sobotu v 19 hodin odstartuje letní kinomaraton, který divákům nabídne všechny tři díly filmové série Slunce, seno… SLÁMOHRANÍ bude pro rodiny s dětmi rozhodně příjemným zpestřením tohoto zářijového víkendu.

„Chceme s Lepším místem Kutnou Horu oživovat, přitahovat k ní pozornost a přilákat na SLÁMOHRANÍ jak místní obyvatele, tak návštěvníky z celé ČR,“ říká Petr Steklý. Kromě mnoha dalších aktivit pořádá Lepší místo na jaře a v období adventu v historickém centru Kutné Hory Cukrářské slavnosti, které se už potřetí setkaly s velkým ohlasem veřejnosti. „Během prázdnin jsme přemýšleli nad tím, jakou další originální akci bychom mohli připravit na konec léta. Všude kolem sebe jsme viděli balíky slámy, a tak nás napadlo použít je jako stavební materiál. A protože v Kutné Hoře sídlí bioelektrárna EC Kutná Hora, která Kutné Hoře dodává levné a ekologické teplo ze slámy, logickým krokem bylo oslovit je jako partnery. A tak vzniklo SLÁMOHRANÍ,“ dodává Petr Steklý z Lepšího místa.

„V rámci našeho podnikání a směřování nám jde o princip a smysl. Projekty Lepšího místa dělají lidem radost, mají na ně reálný dopad a učí je být aktivní. Nápad využít balíky slámy ještě před tím, než z nich vyrobíme teplo, nám přišel originální a velmi povedený, protože sláma poslouží hned dvakrát. Nejdřív pro radost a potom ještě na výrobu tepla a energie,“ vysvětluje partnerství v projektu Petr Polívka, jednatel EC Kutná Hora.

SLÁMOHRANÍ začne v sobotu 15. 9. ve 13 hodin v Kutné Hoře-Sedlci (v místě konání Sedlecké poutě). Odpolední program potrvá do 19 hodin, pak bude plynule následovat letní kinomaraton s projekcí filmové série Slunce, seno... V neděli 16. 9. areál znovu ožije ve 13 hodin a program skončí v 19 hodin. Přijeďte se podívat na největší slámový svět v ČR. Těšíme se na Vás!