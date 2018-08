Karlštejnské vinobraní

O víkendu 29. a 30.9. 2018 se již po dvaaadvacáté v podhradí Karlštejna i na hradním nádvoří na dva dny rozezvučí pištci, trubači a hudebníci, rozjedou se rytířská klání, roztančí se tanečnice a bude se slavit vinobraní. Ani letos si slavnost nenechá ujít sám císař Karel IV., který by letos oslavil své 702. narozeníny. Doprovázet jej bude jak jeho choť císařovna Eliška Pomořanská, tak více jak 300 dvořanů z Karlova dvora.

Vstupné do obce Karlštejn - 200 Kč (sobota a neděle), 100 Kč pouze neděle. Děti do 15 let zdarma.