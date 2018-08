Mělnické vinobraní je nejstarší a zároveň jedna z největších slavností tohoto typu v celé republice. Každý rok se snažíme přinést nějaké novinky do organizace a programu. Loni to byl předprodej, letos použití vratných kelímků nebo změna koncepce průvodu.

Široký program, který letos akcentuje nejen sté výročí vzniku republiky, ale také 80. ročník konání samotné slavnosti, jistě uspokojí fanoušky všech uměleckých žánrů, historie, trhů nebo výtvarných dílen pro děti. Osmičkové výročí bude nejzřetelnější na programu dobové scény a v tradičním historickém průvodu, který bude ještě rozsáhlejší, než v loňském roce.

Vedle jarmarku, stánků s burčákem a gastronomickými specialitami lze v ulicích historického centra narazit na flašinetáře, sokolníka či pouliční umělce připomínající dobu první republiky.

Pro degustaci kvalitních vín cechu českých vinařů je vyčleněna klidová zóna na radničním dvoře, kde si návštěvníci budou moci oddychnout od shonu slavností.

Součástí akce je také bohatý doprovodný program, na kterém se organizačně podílí zámek Mělník nebo Regionální muzeum Mělník, které letos slaví 130 let a řadí se tak k osmičkovým oslavencům. Návštěvníci mohou využít zvýhodněné vstupné do mělnického zámku či shlédnout podzemí.

Tři hudební scény opět žánrově pokrývají celé spektrum, od folkloru a dechovky, přes cimbálovku, dixik a velký swingový bigband, mainstreamový pop, rock, až po moderní žánry typu hip hop. Z kapel, které letos vystoupí, lze zmínit Patrolu Šlapeto, MIG21, Wohnout, Vypsanou fixu, Krausberry, Michala Prokopa a Framus 5, Mirai, Lucii Bílou, Xindla X, aj. Podrobný program všech scén a další informace naleznete v příslušných sekcích webu

PÁTEK

Hlavní scéna

14:00 Slavnostní vyzvánění zvonů chrámu sv. Petra a Pavla

14:10 BUBENÍCI ZUŠ MĚLNÍK - vystoupení žáků a studentů z třídy bicích nástrojů

14:30 PĚVECKÝ SBOR ZUŠ MĚLNÍK -

15:30 TOMÁŠ HOMUTA TRIO - oblíbený mělnický bluesový pianista se svými hosty

17:00 STEAMBOAT STOMPERS - legendární dixie slavící 50 let úspěšné činnosti

18:45 REGINALD - populární mělnický rapper

20:30 MIG 21 - snadné je žít, pokud vás baví Jiří Macháček

22:15 WOHNOUT - svaz českých bohémů s nezaměnitelným zvukem

23:40 COLOSAL - jedna z nejstarších mělnických kapel a návrat do 90sátek, kdy vytahaný svetr byl základ večerní róby

Country scéna

15:30 ASM - mělnické folkové seskupení s vlastní tvorbou

17:00 MODROTISK - bluegrass band

18:30 BAŤA A KALÁBŮV NĚŽNÝ BEAT - poetické blues a bigbeat oblíbeného písničkáře

20:00 CHLAPI V SOBĚ - kapela z Českého Krumlova která hraje československý pop rock vždy po svém

Dobová scéna

15:40 BROUČCI - loutková pohádka i pro nejmenší

16:45 VZPOMÍNKY ZŮSTANOU - česká populární hudba 50. - 70. let minulého století v projektu Petra Soviče - Gramofon

18:30 VYSTOUPENÍ CIMBÁLOVÉ MUZIKY ALEXANDRA VRÁBELA - lidové písně s cimbálovou kapelou

20:00 ORCHESTR JEŽKOVY STOPY - český swing 20. století

21:30 TRIKOLORA - snová ohnivá show divadla Amanitas inspirovaná barvami české vlajky

Královská pohádková scéna

15:00 Úvodní zámecká pohádka -

15:30 - 17:00 Tvořivá dílna - (výroba odznaků se zámeckou tématikou, výroba zámecké listiny, psaní brkem, pečetění), relaxační zóna (hry, puzzle, hlavolamy, knihy, relax vaky), hernička (skluzavka, přelézačka, houpačka, látkový tunel, chůdy, obří bublifuky), f

SOBOTA

Hlavní scéna

10:00 MĚLNIČANKA - mělnický dechový orchestr

11:30 DIXIELAND MESSENGERS - energický dixieland nejen z Chicaga

13:00 MONIKA ABSOLONOVÁ - ceněná muzikálová zpěvačka a držitelka Thalie

14:30 MIRAI - když nemůžeš, přidej víc s objevem roku 2017

16:00 HISTORICKÝ PRŮVOD ALEGORICKÝCH VOZŮ - dějiny vinařství a města Mělníka k příležitosti 100 let vzniku Československa

17:00 GOLDEN BIG BAND PRAGUE S EVOU PILAROVOU - swingový orchestr Petra Soviče se speciálním programem na oslavu 100 let české státnosti

19:15 LUCIE BÍLÁ - mnoho a mnohonásobná zlatá slavice

20:30 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ - ku příležitosti oslav 80.konaného vinobraní a 100 let české státnosti

21:10 XINDL X - oblíbený písničkář, textař a scénárista

22:40 VYPSANÁ FIXA - chytlavý pop punk

Country scéna

10:00 SPARE PARTS - trocha libereckého bluegrassu

11:30 PETR LÜFTNER - český písničkář, skladatel, textař, muzikant a zpěvák z Ústí nad Labem, který se do povědomí dostal uvedením protestsongu Ty jsi to Ústí.

13:00 THE BASKETLES - nejlepší revival Creedence Clearwater Revival a Beatles

14:30 BLUE BROTHERS - Smršť energických songů nejen z legendárních filmů vám zaručeně zvedne náladu

16:00 HISTORICKÝ PRŮVOD ALEGORICKÝCH VOZŮ - dějiny vinařství a města Mělníka k příležitosti 100 let vzniku Československa

17:00 ONDŘEJ RUML - populární zpěvák a talentovaný multiinstrumentalista se svým unikátním projektem

18:30 KRAUSBERRY - blues-rocková legenda české hudební scény

20:00 NETŘESK - country je to, co se nám líbí... , netradiční country bál s libereckou skupinou

Dobová scéna

10:00 ŽESŤOVÝ KVINTET - hudba k výročí První republiky

10:45 MĚŠEC - Rytíři Mělničtí a jejich šermířské vystoupení

11:20 PAVEL CUDLÍN TORTURA - aneb ukázky práva útrpného

12:05 TURNAJ POHÁDKOVÝCH POSTAV - šermířské vystoupení SHŠ Bakaláři

12:45 ELTHIN - středověká hudba z Plzně

13:25 BUBÁCI - šermířské vystoupení dle nového stejnojmenného minifilmu domácích Rytířů Mělnických

13:55 POSLEDNÍ PROPADNE PEKLU - šermířské vystoupení SHŠ Bakaláři

14:25 PAVEL CUDLÍN TORTURA - aneb ukázky práva útrpného

15:05 ELTHIN - středověká hudba z Plzně

16:00 HISTORICKÝ PRŮVOD ALEGORICKÝCH VOZŮ - dějiny vinařství a města Mělníka k příležitosti 100 let vzniku Československa

17:00 FRAŠKA O DUŠANOVĚ DUŠI - fraška pro starší děti a dospělé v podání divadla Spektákl

18:30 KONCERT K OSLAVĚ 100 LET REPUBLIKY - Daja & Shadde Yadda představí jazzové a swingové šlágry první republiky

20:30 CIRCUS BROTHERS - s neuvěřitelnou energií zahraný disco-balkan, klezmer

Královská pohádková scéna

11:00 - 17:00 Královská pohádková cesta - tvořivá dílna, relaxační zóna, hernička, foto koutek

11:00 Pohádka Květ zapomnění -

15:00 Pohádka - Sváťovo divadlo -

NEDĚLE

Hlavní scéna

10:30 JAROŠÁČEK A JAROŠOVCI - vystoupení mělnických folklorních souborů

11:15 GAUDEAMUS - Folklorní soubor VŠE v Praze

12:30 CIMBAL BROTHERS - známé světové i domácí skladby v netradičním podání

14:00 SLZA - hvězdy internetu a držitelé Českého slavíka

15:30 TRESTÁNÍ NEPOCTIVÝCH ŘEMESLNÍKU - tradiční scénka v podání Nového divadla Mělník

16:00 MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE - závěr vinobraní s legendou českého bigbeatu

Country scéna

10:00 NECHÁME TO BÝT - pop – rock z nedalekého Štětí

11:30 MONOGRAM - pražská bluegrassová skupina která patří k špičce tohoto žánru

13:00 KALANDRA MEMORY BAND - pocta Petru Kalandrovi s repertoárem jeho známých i neznámých písní, včetně repertoáru Marsyas nebo ASPM

14:30 PETR KOCMAN & BAND - přední interpret naší moderní country music

Dobová scéna

10:00 NEVĚSTA PRODANÁ CO JI SLOŽIL SMETANA - Téměř pohádkový příběh Jeníka a Mařenky ze slavné opery Bedřicha Smetany je určen starším dětem i dospělým divákům. Uvádí DS Jedeme k vám.

11:15 ŠVITORKA - mělnický dechový orchestr zahraje pod vedením Václava Jakubce české lidové a klasické písně

12:45 FUNNY FELLOWS PARADE - elegantní hudebně humorné představení ve stylu 20. – 30. let

14:15 PRAGTET - VYSTOUPENÍ K VÝROČÍ PRVNÍ REPUBLIKY - písně tria Voskovec - Werich - Ježek

15:45 CHYTILA PATROLA - STAROPRAŽSKÉ PÍSNIČKY - hašlerky a staropražské písně v podání Patroly Šlapeto

Královská pohádková scéna

11:00 - 17:00 Královská pohádková cesta - tvořivá dílna, relaxační zóna, hernička, foto koutek

10:30 Pohádka Medvědí princ -

14:00 Trpasličí pohádky - pohádka