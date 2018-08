Stanislav Tůma / Fotografie 1980 – 2005

"Stanislav Tůma je jeden z nejznámějších fotografů své generace. Jeho fotografie Malé Strany, portréty, zátiší a akty se snaží prostřednictvím pomíjejících okamžiků dotknout lidské nesmrtelnosti. Je v nich krása, zjevný i skrytý smysl a to tajemné, co trvá. V jeho aktech je krása ženy a prostřednictvím krásy to věčně ženské, co dosud nikdo nezachytil. V nejlepších fotografiích, v jeho knížkách, jako se načíná pecen čerstvého chleba, je cosi, co má jen duha, barevný půloblouk, jehož zbytek se jen můžeme představit, abychom dovršili kruh."

Arnošt Lustig. 2004

"V řadě objevných cyklů znovu a znovu fotografoval zdánlivě neatraktivní témata jako chodníky, lampy, okna, nárožní patníky, aby je poté interpretoval v rovině výtvarné básně. Jeho snímky nesou výrazný estetický náboj magického tajemství, mají duši a vypovídají o niterném vztahu k tématu."

Jiří T. Kotalík, 2005