Tvořivá dílna „Vazba zápisníčku“

Zkuste si, jak se dělá jednoduchá knižní vazba – na zápisníčku. Účastníci si sešijí jednu složku zápisníku, nasadí desky, potáhnou je knihařským papírem a plátnem a s pomocí vyzlatí ornament. Na jednoduchém příkladu se tak seznámí se základy ruční vazby knihy. Cena pro jednoho účastníka 350 Kč. Vhodné i pro děti od 10 let, do 15 let v doprovodu dospělého.