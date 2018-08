Hradozámecká noc - Zámek Mníšek pod Brdy

Hradozámecká noc v Mníšku pod Brdy

pro děti i dospělé | od 15 do 24 hodin

noční kostýmované prohlídky, hry s poznáním, prohlídky běžně nepřístupných prostor, hudební program, ohňostroj a další

O Hradozámecké noci připravil zámek Mníšek pod Brdy bohatý program pro děti i dospělé. Tajuplná cesta duhového jednorožce aneb co vyprávěla hraběnka Kastová je název zábavných a poučných prohlídek pro děti od tří do devíti let.



Pro dospělé a starší děti jsou připraveny Nejslavnější mordy první republiky a dále slavnostní otevření výstavy v půdních prostorách s expozicí četnictva, vojska a pražské čáry v období mnichovské zrady. Během Hradozámecké noci zahraje folková kapela nebo vystoupí šermíři s programem pro děti.

Ve 21 hodin se na obloze objeví ohňostroj.

15–20 hodin / program pro děti / Tajuplná cesta duhového jednorožce

20–24 hodin / program pro dospělé / Nejslavnější mordy první republiky

21 hodin / ohňostroj

Rezervace na tel. 606 649 207