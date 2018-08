Hradozámecká noc - Zámek Kačina

Hradozámecká noc na zámku Kačina

| od 14 do 23 hodin

noční prohlídky, hudební program / festival, dobová vystoupení (mimo prohlídky), divadelní vystoupení (mimo prohlídky), fireshow

Bohatý odpolední a večerní program . Budou otevřeny všechny zámecké prohlídkové okruhy včetně parku, bylinkové zahrady a skleníku. Odpoledne uvidíte šlechtický piknik

a módní přehlídku, děti se projdou pohádkovým lesem s deseti zastaveními. Večerní program s názvem Hra světel a stínů nabídne zámecký ples, koncert operetních melodií, UV světelnou show, příběh císařovny Sisi v hudebně dramatickém podání, ukázky řemesel, barmanskou show, noční putování za příběhy, ohňové půlnoční překvapení. Nechte se okouzlit do noci zářícím nejkrásnějším empírovým zámkem, který vám bude vyprávět pod hvězdnou oblohou své tajemné příběhy.

Vstupné: plné 150 Kč, snížené (děti od 6 let, studenti, senioři) 100 Kč, děti do 6 let 50 Kč, rodinné 350 Kč