Obří vodní skluzavka v Mladé Boleslavi

vstupné se neplatí, odpočinková zóna, bazén, soutěže, DJs, velká vodní bitva, doprovodný program, dětský kreativní koutek, nafukovací skákací hrad, stánky s občerstvením

nezapomeňte si přinést plavky, nafukovací kruhy, vodní pistole a jiné nafukovací předměty Vstup na vlastní nebezpečí - zdravotnický dozor zajištěn. Změna programu vyhrazena

Vstup od 6 let 6 - 10 let v doprovodu rodiče 10 - 15 let písemný souhlas rodiče na místě Více na www.slideczech.cz a kulturamb.cz

