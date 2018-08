TugedrTůr v Čelákovicích

Ani jednu z kapel, stálice naší tuzemské hudební scény, netřeba představovat. Obě mají své věrné publikum po celé České republice a kdo nestihl v roce 2013 jejich společné koncerty, má mimořádnou příležitost napravit to již na podzim. Obě skupiny mají na kontě spoustu alb, nepočítaně koncertních vystoupení a přesto, anebo spíše právě proto se rozhodli zopakovat si společné turné.

„S Mňágou se známe dlouho. Jsou to kámoši a hlavně je to kapela, která funguje podobným způsobem, systémem a duchem jako my. Na minulé společné šňůře se ukázalo, že existuje plno lidí, kteří poslouchají obě kapely a tohle spojení jim po pěti letech, doufám, opět udělá radost,“ říká zpěvák skupiny Vypsaná fiXa Márdi.

„Sakra, jak my se těšíme na šňůru s Fixou! Je absolutně příjemný vyrazit na koncíky s lidma téměř totožné krevní skupiny, s kapelou stále ještě nesemletou hudebním pseudobyznysem, která se pořád snaží vymyslet cosi svýho a jedinečnýho. O což se snažíme taky, takže pak můžeme rovnou na pódiu pozorovat, jak a jestli se nám to daří,“ doplňuje za Mňágu a Žďorp její frontman Petr Fiala a dodává:

„Už jsme spolu několik společných koncertů odehráli, umíme několik fixáckejch písniček a určitě s Mňágou nějakou do svýho setu zařadíme. Jsou to skvělý kousky a tohle je bezva příležitost si je zahrát.“

Termíny:

10. 11. Třebíč – Roxy

16. 11. Čelákovice – KD

17. 11. Karlovy Vary – Lidový dům

23. 11. Čáslav – Hotel Grand

30. 11. Hradec Králové – Denoche

1. 12. Krnov – Kofola

8. 12. Havířov – Stolárna