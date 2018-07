Let It Roll - Letiště Milovice

Nenechte si ujít hudební lahůdku tohoto léta - drum & bassový festival Let It Roll, který se koná od 2. srpna na letišti v Milovicích. Je to největší hudební festival tohoto žánru na světě, posbíral za to i řadu hudebních cen. Slavnostní ceremoniál provází unikátní světelná show, doprovázená velkolepou hudební produkcí - line up tvoří více než 300 jmen předních světových i českých DJs.

Let It Roll postaví v Milovicích největší pódium, jaké v česku najdete, měří osmdesát metrů.

Let It Roll původně začínal jako série klubových akcí, které se postupně staly nejnavštěvovanějšími drumandbassovými akcemi u nás. Později se rozhodli organizátoři uspořádat i letní open air festival, jehož popularita a návštěvnost každým rokem vzrůstá. S doprovodnými akcemi dokonce expandoval do Rakouska, Maďarska, Slovenska a dalších zemí.

Jedenáctý ročník festivalu Let It Roll se uskuteční 2.–4. srpna 2018.